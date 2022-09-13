Страны Европы захотели обязать сократить энергопотребление

ЕК 14 сентября предложит странам ЕС обязательно сокращать энергопотребление в часы пик

Государства Европы могут обязать сократить потребление электричества и газа в часы пик. С таким предложением 14 сентября хочет выступить Еврокомиссия, сообщила еврокомиссар Кадри Симсон. Ее слова передает ТАСС.

Симсон добавила, что на данный момент блок не будет предлагать ограничение цен на российский газ. «Что касается потолка цен на российский газ, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу для его оценки», — заявила она.

Кроме того, 14 сентября Еврокомиссия представит предложение о введении налога на сверхприбыль энергетических компаний, которые производят электричество.

Речь, скорее всего, идет о компаниях, работающих на ископаемом топливе (ЕК потребует с них так называемый «взнос солидарности»), а также о производителях электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии. Такие детали раньше озвучила газета The Guardian, ссылаясь на проект документа комиссии. Полученные средства европейское правительство намерено направить на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия собирается предложить пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, однако до сегодняшнего дня реальных инициатив так и не поступало. На это указал 9 сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.