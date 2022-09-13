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Кремль переадресовал вопрос о занятых Киевом территориях в Минобороны

Песков переадресовал вопрос о словах Зеленского про занятые территории в Минобороны

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о занятых Киевом территориях, которые ранее контролировались российскими войсками. Слова официального представителя Кремля передает РИА Новости.

Песков переадресовал этот вопрос в Минобороны России. «Я просто не владею точной информацией», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о территориях, занятых украинскими войсками на востоке и юге страны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отход российских войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области, пообещал вернуть контроль над ними. По его словам, города «будут возвращены обратно», там уже находятся российские военные, а также готовы выехать еще 10 тысяч бойцов. Кадыров также заявил, что бойцы «Ахмата» подготовили Киеву «сюрприз».

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10 сентября представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков объяснил отступление Вооруженных сил России из Изюма и Балаклеи решением перегруппировать воска в этом районе. Он отметил, что переброска войск сопровождалась ударами российской авиации, ракетных войск и артиллерии по противнику.

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Константин Лысяков
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