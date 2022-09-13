Чехия введет ограничения цен на электроэнергию и газ

Власти Чехии намерены ограничить цены на электроэнергию и газ для населения и учреждений

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о решении правительства страны ввести ограничения цен на электроэнергию и газ. Его слова приводит РИА Новости.

Изменения будут распространяться на население и индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, низкие цены коснуться и некоторых учреждений, в том числе, школ. «Мы приняли национальное решение по нынешним высоким ценам энергии. Цену электричества, включая НДС, мы установили из расчета 6 крон (0,25 доллара США) за киловатт-час, а газа, тоже с учетом НДС, – 3 кроны (0,125 доллара США) за киловатт-час», — рассказа Фиала. Он также добавил, что ограничения начнут действовать начиная с ноября.

Ранее жители Праги вышли на митинг с требованием отставки чешского правительства во главе с премьер-министром Фиалой до 25 сентября. Тогда протестующие заявили, что уже ведутся переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки.

Кроме того, участники акции протеста потребовали обеспечение поставок дешевого газа. Они возмутились взлетевшими ценами на ресурсы, подчеркнув, что прежде всего стоит импортировать газ из России.