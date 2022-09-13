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На Украине захотели привлечь к теробороне всех совершеннолетних граждан

В офисе Зеленского предложили привлечь к теробороне всех граждан старше 18 лет

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского захотели привлечь к территориальной обороне всех совершеннолетних граждан страны. Об этом говорится в проекте по гарантиям безопасности Украины, опубликованном на сайте главы государства.

«(Предусматриваются) силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц возрастом от 18 лет. По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу», — говорится в документе.

Ранее президент Зеленский анонсировал реформу украинской армии, допустив переход к израильской модели. По его словам, власти страны рассматривают вариант призыва молодежи по примеру Израиля, когда годных к службе граждан отправляют в армию до получения высшего образования.

13 сентября офис украинского президента представил проект по гарантиям безопасности Украины. Гарантии очерчивают ряд обязательств, которые возьмут на себя «группа государств-гарантов» и Украина.

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Алевтина Запольская
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