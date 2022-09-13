Зеленский понадеялся на поддержку проекта по безопасности «мощными» странами

Зеленский: гарантии безопасности Украины должны поддержать лидеры самых мощных государств

Рекомендации к проекту по гарантиям безопасности Украины являются важным шагом, который должны поддержать лидеры «самых мощных государств», заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова приводятся на сайте офиса главы государства.

Зеленский призвал экспертную группу продолжить работу и довести проект до конца. «Крайне важно, чтобы будущий договор подписали лидеры самых мощных государств», — надеется украинский лидер.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который участвовал в разработке проекта, заверил, что готов презентовать рекомендации относительно будущих гарантий безопасности Украины в ведущих столицах мира. «Одной из лучших гарантий является обеспечение того, чтобы Украина имела значительную военную силу, способную противостоять любому нападению», — заявил он.

13 сентября Киев представил рекомендации к проекту договора по гарантиям безопасности страны. Проект очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя Украина и «группа государств-гарантов».

В свою очередь, в Госдуме представленный проект назвали «бесполезным и неперспективным» без Москвы. По словам депутата Алексея Чепы, Украина пытается заручиться поддержкой США и стран НАТО, а также обеспечить свою безопасность за счет России.