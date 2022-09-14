В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Песков сообщил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что напряженность на границе Армении и Азербайджана сохраняется. Его слова передает РИА Новости.

«Вчера было принято решение, что миссия [Организации договора о коллективной безопасности] ОДКБ отправится на границу во главе с [генсеком организации Станиславом] Засем. Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Поздним вечером 12 сентября Ереван сообщил об обстрелах приграничных территорий страны армией Азербайджана. Уточняется, что велся интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. Баку же заявил, что лишь отвечает на провокации с армянской стороны, умышленно нагнетающей обстановку на границе.

9 ноября 2020 года Россия, Армения и Азербайджан подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе.

