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Адвокат Асмус прокомментировал решение суда по делу о дискредитации армии

Адвокат Кристины Асмус назвал законным решение суда по делу о дискредитации армии
Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Адвокат актрисы Кристины Асмус Владимир Ляховский прокомментировал решение Тверского суда Москвы по делу о дискредитации армии. Об этом сообщает Пятый канал.

Защитник артистки назвал исход дела законным и очевидным. «Судебное решение, которое сегодня оглашено, подлежит обжалованию. Вне зависимости от результата, это может быть еще не конечным результатом», — добавил он.

31 августа стало известно, что на Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России. За это ей могли назначить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Протокол был составлен из-за публикации артистки в социальных сетях. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», рассказали в пресс-службе Тверского суда. Антивоенный пост артистка опубликовала в конце февраля.

14 сентября заседание по делу Асмус отменили. Производство дела было остановлено в связи с отсутствием состава преступления.

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Марина Погосян
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