Балканы попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

Haberler: лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

Лидеры балканских стран попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным поставки газа в их страны. Об этом сообщает портал Haberler со ссылкой на выступление министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришжди.

Отмечается, что Эрдоган на прошлой неделе осуществил турне по балканским странам. На этой неделе турецкий лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде по приглашению президента Путина.

«Сначала мы посетили Боснию и Герцеговину, затем Сербию, а потом Хорватию. Предложение, высказанное президентами и премьер-министрами всех трех стран, а также министрами на уровне собеседников, было таким: "Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей (на текущей — прим. «Ленты.ру») неделе. Пожалуйста, передайте там Путину», — рассказал министр в ходе выступления.

По информации издания, на Балканах рассчитывают, что это поможет им избежать проблем с энергоносителями в предстоящие месяцы.

9 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган проведут переговоры по реализации «зерновой сделки» в Самарканде на следующей неделе.

Турецкая газета Hurriyet отмечает, что станет ситуация на Украине. Предполагается, что Эрдоган снова предложит Путину организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Кроме того, речь может зайти о возможной военной операции Анкары в Сирии