Росгвардейцы задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ в Запорожье и под Херсоном

Росгвардия заявила о задержании более 130 пособников ВСУ и СБУ под Херсоном и в Запорожье

Бойцы Росгвардии задержали более 130 пособников Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и в Запорожье. Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Также российские силовики обнаружили 10 схронов с вооружением и боеприпасами. Из тайников были изъяты 33 гранатомета и более 70 выстрелов к ним, 13 ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам «Метис» и «Фагот», миномет, свыше 130 единиц огнестрельного оружия, пять коктейлей Молотова и противотанковая управляемая ракета (ПТУР) NLAW. Также в схронах лежало около 4,5 килограмма наркотиков

Кроме того, росгвардейцы обезвредили 8,4 килограмма тротила и более 20 мин и снарядов.

13 сентября сообщалось, что спецназ Росгвардии обнаружил три схрона, оружие и боевую технику ВСУ под Луганском.