ЦСКА одержал победу над «Уралом» в Кубке России на последней минуте

ЦСКА победил «Урал» в Кубке России со счетом 2:1, на последней минуте забил Милан Гайич

ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче второго тура Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Вэб Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 77-й минуте счет открыл защитник армейцев Виллиан Роша. На 86-й минуте счет сравнял хавбек Александр Юшин. На последней добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет забил гол и установил во встрече защитник ЦСКА Милан Гайич.

После двух матчей ЦСКА лидирует в группе С, набрав шесть очков. «Урал» с тремя очками располагается на втором месте.

В следующем туре ЦСКА примет «Сочи», а «Урал» — московское «Торпедо». Обе встречи пройдут 28 сентября.

