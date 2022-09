Показан вред ночного приема пищи

PNAS: ночной прием пищи приносит вред психическому здоровью

Ученые Женской больницы Бригама в Бостоне показали, что ночной прием пищи приносит вред психическому здоровью, повышая уровень тревожности и депрессии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Для проведения эксперимента ученые включили 19 участников (12 мужчин и 7 женщин) в рандомизированное контролируемое исследование. Участники прошли протокол принудительной десинхронии при тусклом свете в течение четырех 28-часовых «дней», так что к четвертому «дню» их поведенческие циклы инвертировались на 12 часов.

Участники были случайным образом распределены в одну из двух групп по времени приема пищи: контрольная группа, которая принимала пищу в соответствии с 28-часовым циклом (в результате чего ели как ночью, так и днем, что типично для ночных работников), и группа, которая принимала пищу по 24-часовому циклу (что привело к приему пищи только в течение дня).

Специалисты обнаружили, что в группе, участники которой ели в дневное и ночное время, уровень настроения, напоминающий депрессию, повысился на 26 процентов, а уровень настроения, напоминающий тревогу, — на 16 процентов. По словам авторов, выбор времени приема пищи является новой стратегией улучшения настроения у людей, испытывающих нарушение циркадных ритмов.

В группу риска входят те, кто работает в ночную смену. Посменные рабочие часто испытывают несоответствие между их центральными циркадными часами в мозге и повседневным поведением, таким как циклы сна/бодрствования и голодания/приема пищи. У них также на 25-40 процентов выше риск депрессии и тревоги.