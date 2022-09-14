Стала известна реакция сотрудников «Комсомольской правды» на смерть главреда

Журналист Гамов: у всех в «Комсомольской правде» был шок от новости о смерти Сунгоркина

У редакции «Комсомольской правды» был шок, когда стало известно о смерти главного редактора Владимира Сунгоркина. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил заместитель редактора отдела политики в газете Александр Гамов.

14 сентября стало известно, что главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в Приморье, куда он отправился в экспедицию, чтобы собрать материалы для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

У всех шок. Это все произошло буквально несколько часов назад Александр Гамов журналист «Комсомольской правды»

Гамов рассказал, что Сунгоркин был жестким человеком, однако все сотрудники «Комсомольской правды» понимали, что придирок без повода со стороны главного редактора никогда не было.

«Он был очень требовательным. Он фонтанировал идеями по всем направлениям. Сунгоркин очень много читал. Я был с ним в командировках, и он все время читал. Это человек, который все время работал. С ним было довольно сложно, тяжело, но не скучно», — добавил он.

Также журналист сообщил, что Сунгоркин все время что-то перестраивал в редакции. «Мог с одного этажа на другой перевести целые отделы. Мог выдернуть из регионов сотрудников. Я надеюсь, что он как завел нас, так еще продолжится долго», — поделился он.

Я думаю, что в делах он еще останется надолго Александр Гамов журналист «Комсомольской правды»

Гамов упомянул, что Сунгоркина часто не хватало в редакции, однако главный редактор находил выход из этого. «Он дальневосточник и не кабинетный человек. Но благодаря средствами связи он присутствовал на планерках. Как-то умудрялся делать все», — вспоминает журналист.

Он также рассказал, что не наблюдал у Сунгоркина каких-то проблем со здоровьем. «Мне кажется, что он был здоровый, потому что на такой работе больные люди не работают. Быть главным редактором такой большой газеты, вряд ли у него были серьезные проблемы», — поделился Гамов.

О смерти Сунгоркина стало известно утром в среду, 14 сентября. Ему было 68 лет. Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» назвали инсульт.

Сунгоркин родился в 1954 году. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. С 1985 года занимал должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи в «Комсомольской правде». В 1997 году стал главным редактором газеты, а в 2002 году — гендиректором издательского дома «Комсомольская правда».