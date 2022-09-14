Стали известны подробности смерти главреда «Комсомольской правды»

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в Приморье, куда он отправился в экспедицию. Подробности обстоятельств его смерти приводит Telegram-канал KP.RU.

По данным издания, журналист отправился в Приморье, чтобы собирать материалы для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

«Он был в командировке. Он был очень бодрый. Это случилось там. Мы сами толком не знаем. Для нас это шок. Человек был очень такой живой, моторный. Это была рабочая поездка. Он не болел, не в больнице был. Это только что произошло», — рассказал «Подъему» журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов.

О смерти Сунгоркина стало известно утром в среду, 14 сентября. Ему было 68 лет. Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» назвали инсульт.

Сунгоркин родился в 1954 году. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. С 1985 года занимал должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи в «Комсомольской правде». В 1997 году стал главным редактором газеты, а в 2002 году — гендиректором издательского дома «Комсомольская правда».