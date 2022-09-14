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Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты

«Известия»: россияне подали более 2 тысяч заявлений в суд из-за запрета на снятие валюты

Фото: Artem Sobolev / Global Look Press

Россияне начали судиться с банками из-за отказов или несвоевременной выдачи долларов и евро с валютных вкладов после введения запрета на снятие валюты. Часть граждан уже суды выиграли, получив не только всю сумму, но и компенсацию. Об этом сообщает «Известия».

«В Банк России поступают жалобы граждан, связанные с проблемами при получении валюты со счетов и вкладов. Больше всего их было в марте — более двух тысяч, когда вступили в силу ограничения на их снятие и одновременно значительное число граждан обратились в банки с запросом о получении своих средств», — рассказали в Центробанке (ЦБ).

По информации издания, один из пользователей форума «Банки.ру» в марте обратился в суд с требованием выплатить ему денежные средства с валютного вклада, с учетом положенных 10 тысяч долларов, неустойку в рублях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств финорганизацией, а также компенсацию за моральный вред. Название банка он не указал.

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Сейчас ЦБ отслеживает ситуацию и активно взаимодействует с банками — разбирает обращения клиентов по таким вопросам, и в случае необходимости принимает меры надзорного реагирования. Уже в апреле число жалоб уменьшилось в семь раз, однако общее количество обращений неизвестно.

Накануне в Минфине заявили, международные переводы с использованием криптовалют могут начаться в 2023 году — бизнес сам будет выбирать, в каком именно цифровом активе вести торговлю: биткоине, эфириуме или другом.

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Юлия Мискевич
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