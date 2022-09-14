ООН предупредила о риске дефицита еды из-за кризиса с удобрениями

Генсек ООН Гутерриш: кризис с удобрениями может привести к дефициту еды в мире в 2023 году

Сейчас мир не испытает нехватку продовольствия, однако кризис с удобрениями может привести к дефициту еды в 2023 году. Об этом риске предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

По его словам, в 2022 году в мире нет проблем с продовольствием, однако есть сложность с его распределением. Так он объяснил рост цен на продукты в части регионов. «Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Также Гутерриш рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным продление зерновой сделки, заключенной в Стамбуле. Генсек ООН подчеркнул, что разговаривал с российским лидером не только о возможном продлении сделки, но и о ее расширении.

Ранее региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер предупредила о риске острой нехватки продовольствия в 2023 году. По ее словам, основными причинами такой тенденции является ситуация вокруг Украины, снижение экспорта удобрений из России, а также рост цен на этот вид продукции.