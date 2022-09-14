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Путин заявил о подготовке поездки ООН на место инцидента в СИЗО в Еленовке

Путин заявил Гутерришу об активной подготовке поездки ООН на место инцидента в Еленовке

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Продолжается активная подготовка поездки экспертов ООН на место инцидента в СИЗО в Еленовке для расследования. Об этом в среду, 14 сентября, заявил президент России Владимир Путин в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает РИА Новости.

«Антониу Гутерриш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования», — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу также обсудил с Гутерришем работу миссии, которая должна установить факты по инциденту в СИЗО в Еленовке.

Вооруженные силы Украины в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе бойцы полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В результате атаки погибли 50 человек.

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Алина Гончарова
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