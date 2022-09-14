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Запад призвали к осторожности при введении антироссийских санкций

Эмир Катара Аль Тани призвал Запад к осторожности при введении антироссийских санкций
СюжетЦены на газ в Европе:
Тамим бен Хамад Аль Тани

Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: Panoramic/ Globallookpress.com

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в интервью французскому журналу Le Point призвал Запад к осторожности при введении антироссийских санкций.

«Мы должны осторожно относиться к введению санкций, которые осложняют ситуацию для всего мира. Мы все видим проблемы, вызванные отсутствием энергопоставок на европейском континенте сегодня», — подчеркнул он.

Аль Тани добавил, что весь мир страдает от сложившегося в энергетической и продовольственной сферах статуса кво. По его словам, ситуация с поставками энергоносителей беспрецедентно осложнилась.

Эмир напомнил, что Катар, занимающий третье место в мире по добыче природного газа, не сможет полностью заменить российское топливо на европейском рынке.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что цены на газ в Европе выросли многократно по сравнению с уровнем до пандемии. Тем не мене она заявила о сохранении антироссийских санкций и их продлении до тех пор, пока экономика Россия «не будет разорвана».

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Марина Совина
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