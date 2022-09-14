Раскрыт механизм заражения вызывающим менингит грибком

Cell Host & Microbe: вызывающий менингит грибок уменьшается, чтобы заразить мозг

Ученые Университета здоровья штата Юта выяснили, что грибок, который вызывает грибковый менингит, уменьшается в размерах, что позволяет ему инфицировать мозг. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Host & Microbe. Результаты исследования должны помочь разработать новые стратегии лечения заражения Cryptococcus neoformans, особенно среди людей с ослабленной иммунной системой.

Первоначально специалисты обнаружили, что, несмотря на то, что клетки криптококка имеют разные размеры и форму, в головном мозге они становятся однородными. При проникновении в организм хозяина грибок активирует механизмы, позволяющие ему уменьшится в размерах и приобрести характеристики, которые позволяют ему эффективнее инфицировать мозговые ткани.

Исследователи заразили мышей криптококком разного размера, и выяснили, что клетки самого малого размера преимущественно заражают мозг. Эти клетки также имели другой набор активных генов. При повреждении тканей во время инфекции начинает вырабатываться фосфат, накопление которого позволяет клеткам гриба трансформироваться в зародышевые клетки и распространяться по остальным частям организма.

Авторы полагают, что способность грибка эффективно воздействовать на мозг сформировалась благодаря голубиному помету с большим содержанием фосфата. Опыты показали, что фекалии в большей степени способствуют трансформации грибка, чем любые другие органические субстанции.

В настоящий момент исследователи ищут способ заблокировать влияние фосфатов на грибок с помощью препаратов, уже одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).