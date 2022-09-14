«Манчестер Сити» вырвал победу у дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче второго тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 56-й минуте счет открыл защитник немецкой команды Джуд Беллингем. На 80-й счет сравнял защитник Джон Стоунз. На 88-й вывел «Манчестер Сити» вперед нападающий Эрлинг Холанд.

После двух матчей «Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав шесть очков. «Боруссия» располагается на втором месте с тремя очками.

В следующем туре Лиги чемпионов англичане примут датский «Копенгаген», а «Боруссия» на выезде сыграет с испанской «Севильей». Обе встречи пройдут 5 октября и начнутся в 22:00 по московскому времени.