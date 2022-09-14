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Сэм Мендес предложил сделать режиссером «Джеймса Бонда» женщину

Сэм Мендес заявил, что режиссированием бондианы должна заняться женщина

Фото: Isabelle Vautier / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский режиссер Сэм Мендес высказался о будущем бондианы и своем участии во франшизе. Об этом сообщает Deadline.

Кинематографист, который занимался двумя фильмами об агенте 007, отметил, что вряд ли вернется к этому проекту. «Это похоже на возведение строительных лесов и создание целого мира. Это утомительно, но иначе», — вспомнил он.

Мендес заявил, что актер, исполняющий роль Бонда, должен развиваться, как и режиссер проекта. В связи с этим он предложил, чтобы режиссированием франшизы занялась женщина. «Мне кажется, это было бы превосходно», — добавил Мендес.

В последние годы возникают споры о том, стоит ли вводить в серию картин женскую версию Джеймса Бонда. Ранее исполнитель роли агента 007 Дэниел Крейг выразил мнение, что Джеймса Бонда не должны играть женщины. «Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?» — спросил он.

До сих пор остается неясным, кто возьмет на себя роль Бонда в продолжении франшизы. В августе 2021 года главным претендентом на роль агента 007 Джеймса Бонда назвали азиатского актера Симу Лю.

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Марина Погосян
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