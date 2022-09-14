В Запорожье усилили линию обороны

Рогов: в Запорожской области усилили линию оборону на фоне увеличения группировки ВСУ

В Запорожской области, на фоне увеличения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта, усилили линию обороны. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы», — заявил он.

Во вторник, 13 сентября Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сосредоточили колоссальное количество сил и техники на линии соприкосновения в Запорожской области. По его словам, такого количества украинских военных на этом направлении еще не было. Позже он уточнил, что украинские войска стянули к линии фронта в Запорожье американские РСЗО Himars и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель».