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Минобороны Армении сообщило о продолжении обстрела Джермука и Верин-Шоржа

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан продолжает обстрелы Джермука и Верин-Шоржа
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Артем Микрюков / Reuters

Азербайджан продолжает обстрелы населенных пунктов Джермук и Верин-Шоржа. Об этом заявило Минобороны Армении, передает ТАСС.

В министерстве сообщили, что на остальных направлениях границы наблюдается спад интенсивности боев. «Азербайджанские вооруженные силы, нанося удары по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры, применяли ударное вооружение, а утром нанесли удары по боевым позициям, расположенным в направлении Джермук и Верин Шоржа, а также по населенным пунктам», — утверждается в заявлении.

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Обострение ситуации на границе началось вечером 12 сентября. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий Вооруженными силами Азербайджана.

Баку же сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.

9 ноября 2020 года Москва, Ереван и Баку подписали Трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе.

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Анжелика Бережная
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