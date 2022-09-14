Названа дата отправления миссии ОДКБ в Армению
Передовая группа миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником Объединенного штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетит в Армению 15 сентября. Дату назвали в секретариате ведомства, передает ТАСС.
«ОДКБ приступила к реализации договоренностей о направлении миссии организации в Армению для оценки ситуации на границе», — добавили в организации.
ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе во главе с генсеком Станиславом Засем. Она подготовит доклад по ситуации в регионе, а также предложит варианты действий по деэскалации конфликта. Документ будет представлен главам государств на сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится осенью в Ереване.
Кроме того, Армения обратилась к Организации за военной помощью, чтобы восстановить свою территориальную целостность, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.