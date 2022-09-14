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Apple снова рассказала об уязвимости своих устройств

The Register: Apple выпустила срочное обновление, исправляющее уязвимости гаджетов

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Apple снова представила срочное обновление, устраняющее ряд уязвимостей на устройствах бренда. Об этом сообщает издание The Register.

По словам специалистов, всего было выпущено пять патчей безопасности, которые исправляют уязвимости в операционных системах iPhone, iPad и Mac. Одна из них, известная под идентификатором CVE-2022-32917, позволяла вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра. В отчете Apple говорится, что компании известно о том, что с помощью данной системной бреши уже проводились реальные атаки на пользователей техники.

Патчи безопасности вышли для смартфона iPhone 6, планшетов iPad Air 2 и iPad Pro, плеера iPod touch 7-го поколения и более новых устройств. Также инженеры компании рассказали, что устранили критические недостатки в macOS Monterey 12.6 и macOS Big Sur 11.7.

В заявлении корпорации также говорится, что в ближайшее время будут выпущены апдейты для tvOS 16 и watchOS 9. Apple попросила пользователей следить за анонсом обновлений.

В конце августа Apple раскрыла серию серьезных уязвимостей в собственных смартфонах, планшетах и компьютерах. Критические проблемы позволяли получить полный контроль над iPhone, iPad и Mac.

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Андрей Ставицкий
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