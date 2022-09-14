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В Азербайджане заявили о готовности передать Армении 100 погибших

Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных готова передать Армении 100 погибших

Фото: Armenian Defense Ministry / AP

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных и без вести пропавших граждан заявила, что Баку готов передать Армении около 100 погибших военных в одностороннем порядке, сообщает «Sputnik Азербайджан».

«Демонстрируя свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям, Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и заявляет о своей готовности в одностороннем порядке передать до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны», — говорится в заявлении ведомства.

В госкомиссии уточнили, что Международный комитет Красного Креста был поставлен в известность о намерении Баку.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте сообщил, что 49 человек были убиты в результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе.

Обострение ситуации на границе государств началось вечером 12 сентября. Ереван заявил об обстрелах приграничных территорий страны Вооруженными силами Азербайджана. Баку, в свою очередь, сообщил, что лишь отвечает на провокации со стороны Армении. Как утверждает Азербайджан, армянская сторона целенаправленно нагнетала обстановку на границе.

9 ноября 2020 года Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее заявление, закрепившее итоги конфликта в Карабахе.

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Кристина Есикова
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