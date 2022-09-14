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Пользователям iPhone посоветовали не обновлять iOS

Главред Wylsacom Media Побыванец посоветовал россиянам пока не обновлять iPhone

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец посоветовал пользователям iPhone отключить автообновление и не актуализировать мобильную операционную систему сразу после ее релиза. По его словам, возможны прецеденты связанные с тем, что какие-то из приложений не будут работать. Своими советами специалист поделился в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Я лично не люблю ставить обновления, потому что всегда возникают какие-то проблемы. Но у меня в рабочих целях есть несколько устройств и beta-версию я на одно из них поставил. Что касается личного телефона, то я его не обновляю, потому что периодически какие-то проблемы возникают. Сколько лет это развивается, всегда есть вопросы к работе системы, тем более сразу после выхода», — высказался Побыванец.

Он заявил, что обновляться или нет до последней верcии iOS 16 пользователь должен исходя из своих предпочтений. Если ему хочется в числе первых попользоваться новинками от Apple, то он вполне может обновиться, однако быть готовым к тому, что какой-то из привычных сервисов перестанет работать.

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«У меня приоритет на то, чтобы просто все работало и не было проблем. Поэтому если у человека нет желания узнать, что готовила Apple в течение целого года и что там вышло, то тогда да, можно и подождать. Мне кажется, сейчас очень активно говорят про проблемы после обновления, поэтому тут нужно отдавать себе в том, готов ли ты пожертвовать теми или иными функциями. В силу нынешнего удивительного времени каждый гаджет может если не "окирпичиться", то вынужденно лишиться части привычных функций», — заметил эксперт.

12 сентября состоялся официальный релиз новой операционной системы для iPhone iOS 16. Пользователям в России также начали поступать на смартфоны оповещения с предложением обновить ОС.

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Виктория Немис
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