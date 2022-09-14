В России оценили идею о пожизненном наказании за госизмену

Депутат Старшинов призвал изучить вопрос ужесточения наказания за госизмену

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов считает, что необходимо проанализировать, действительно ли ужесточение наказания за госизмену снизит число нарушителей, «если этот рост действительно есть». Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил предложение ввести наказание в виде пожизненного заключения за это преступление.

Законопроект об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового. По мнению депутата, изменников становится все больше.

«Будет ли это действенной мерой? Для меня этот вопрос открытый. Если действительно есть такая проблема и есть статистический анализ этого массового характера, то это вопрос серьезный. Необходимо изучить его всестороннее и понять, будет ли ужесточение наказание наиболее эффективной мерой противодействия или, может, существуют какие-то другие варианты», — заявил Старшинов.

5 сентября Мосгорсуд приговорил журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.