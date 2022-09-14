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В ЛНР рассказали о завербованных до спецоперации агентах СБУ

Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал о зафиксированных в республике случаях работы агентов СБУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) зафиксированы случаи работы агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые были завербованы еще до начала российской спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

По словам офицера, завербованные СБУ агенты до начала СВО находились «в спящем режиме». Сейчас же их основной деятельностью является сбор информации о пунктах постоянной и временной дислокации подразделений союзных войск, их численном составе, количестве и типе вооружений и техники, а также маршрутах передвижения.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Крыма и сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области. Отмечается, что готовились они завербованными СБУ местными жителями.

В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы задержали более 70 пособников украинских военных. Также было найдено 11 тайников с оружием и боеприпасами и два килограмма наркотиков.

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Алевтина Запольская
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