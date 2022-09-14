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На Украине выразили уверенность в обеспечении энергоресурсами зимой

Премьер Шмыгаль: Украина будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период. Такую уверенность выразил премьер-министр республики Денис Шмыгаль. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское правительство «готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона». «На сегодня в газовых хранилищах Украины закачано более 13,2 миллиарда кубов газа, имеем 2,2 миллиона тонн угля на складах», — уточнил премьер.

Шмыгаль также добавил, что властями страны были закуплены почти 1,5 тысячи мобильных генераторов, десятки резервных котлов и около 100 электростанций.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2022 год». В частности, документ предусматривает выделение 12,7 миллиарда гривен (порядка 337 миллионов долларов) на закупку газа за счет внешних заимствований.

До этого депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко сообщал, что Украина не сможет накопить достаточно запасов газа на зиму. По его словам, для успешного прохождения отопительного сезона республике необходимо иметь в хранилищах 19 миллиардов кубометров топлива.

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Алевтина Запольская
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