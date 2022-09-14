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Маммолог перечислила опасные причины маленького размера груди у женщин

Врач Фатима Тамаева: женская грудь может быть слишком маленькой из-за анорексии и ВИЧ

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Женская грудь может быть слишком маленькой из-за анорексии и ВИЧ, предупредила главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева. Опасные причины маленького размера груди у женщин она перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

Маммолог указала на то, что «нормального» размера груди для женщин не существует, однако диагноз «гипомастия» устанавливается в случае, если объем груди совершеннолетней женщины составляет 200 мл и менее.

По словам Тамаевой, к маленькому размеру груди может приводить облучение организма до начала полового созревания, гормональные нарушения, недостаточность яичников, дисфункция надпочечников, анорексия, инфицирование ВИЧ, генетические патологии. Также маленькая грудь может развиться из-за наследственности, приема определенной группы препаратов в период менопаузы и грудного вскармливания.

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Ранее врач-маммолог, кандидат медицинских наук Фатима Тамаева назвала эти и ряд других потенциальных опасностей чересчур пышного бюста. По ее словам, слишком большая грудь может спровоцировать возникновение патологий позвоночника и грудной клетки.

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Александра Лисица
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