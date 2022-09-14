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Губернатор граничащего с Украиной региона рассказал о ситуации с беженцами

Курский губернатор Старовойт заявил о прибытии из Харьковской области около 100 беженцев
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jon Nazca / Reuters

В Курскую область из Харьковской области за последние дни прибыло около 100 беженцев. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«75 из них мы поселили в пункты временного размещения, где обеспечили всем необходимым. Остальные разместились у родственников», —написал Старовойт.

Он добавил, что в российский регион в среду, 14 сентября, должны прибыть еще 50 беженцев — они разместятся в гостинице в Курске. В области готовы принять больше беженцев, сообщил Старовойт, подчеркнув, что резервные места для них подготовлены.

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Беженцев с Украины также принимает граничащая с республикой Белгородская область. Туда за ночь 11 сентября прибыли более тысячи человек. В районе пункта пропуска Логачевка до этого выстроилась многокилометровая очередь из вынужденных переселенцев.

10 сентября в Минобороны сообщали, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи в Харьковской области были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении. Операция по свертыванию и переброске войск была проведена в течение трех суток.

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Анастасия Шейкина
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