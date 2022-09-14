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Стало известно о состоянии найденной около тел родителей шестилетней россиянки

Найденная в Раменском с телами родителей 6-летняя девочка истощена и не разговаривает
Место происшествия

Место происшествия. Фото: телеграм-канал «Прокуратура Московской области»

Шестилетняя россиянка, которую нашли в подмосковном Раменском в квартире рядом с телами родителей, истощена и не разговаривает. Такие подробности о ее состоянии сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«Малышка истощена. У нее сильнейший психологический стресс, она плохо ест, не говорит. С ней в круглосуточном режиме работают психологи», — сказала омбудсмен.

По ее словам, на данный момент девочка проходит общее медицинское обследование, ничего критичного на данный момент не выявлено. Пока ее психологическое состояние не стабилизируется, она пробудет в больнице.

13 сентября в квартире на улице Десантная были обнаружены трупы 46-летней женщины и 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Рядом с ними находилась их шестилетняя дочь. Ребенка госпитализировали с диагнозом обезвоживание. Сколько именно ребенок просидел в квартире с погибшими — не уточняется.

Известно, что семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Следственный комитет (СК) начал проверку.

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Никита Абрамов
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