Германия задумалась о национализации энергетического гиганта

Bloomberg: Германия задумалась о возможности национализации Uniper

Правительство Германии может нарастить долю в энергетической компании Uniper до уровня выше 50 процентов, а также задумывается над историческом шагом — полной национализацией гиганта, крупнейшего импортера газа в стране. Об этом пишет Bloomberg.

На подобные меры власти ФРГ могут пойти в том случае, если это потребуется для предотвращения коллапса энергосистемы. Источники агентства утверждают, что предприятию нужна дополнительная помощь государства, которое уже оказывает ему поддержку на сумму до 20 миллиардов евро.

Сейчас компания рассматривает возможность разрешения претензий к «Газпрому» в юридическом поле: по данным Reuters, пока только изучается возможность разбирательства в Стокгольмском арбитражном суде. Собеседники агентства уточнили, что с российского предприятия хотят потребовать компенсацию за сокращение поставок газа, которое там считают необоснованным.

По итогам первого полугодия Uniper потеряла 12,3 миллиарда евро (12,3 миллиарда долларов). Руководство компании заявило, что причиной миллиардных потерь стало именно резкое сокращение прокачки газа из России.