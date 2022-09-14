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Страны бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций

РБК: страны бывшего СССР летом нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые государства бывшего СССР, не входящие в объединение, летом увеличили поставки товаров в Россию на фоне санкций. Об этом в среду, 14 сентября, пишет РБК со ссылкой на торговую статистику этих стран.

Так, блок ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), в марте—июне 2022 года отгрузил в Россию товары стоимостью свыше 9,4 миллиарда долларов, что на 15 процентов больше, чем за те же месяцы 2021 года (около 8,2 миллиарда долларов). При этом Армения за этот период нарастила поставки в Россию более чем в полтора раза в годовом выражении, а Киргизия — более чем вдвое. Наращивают поставки товаров в Россию не только страны ЕАЭС, но и другие государства постсоветского пространства, например, Грузия и Узбекистан.

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Импортировать свои товары страны бывшего СССР стимулирует то, что рубль сейчас исключительно крепкий относительно их национальных валют, объяснила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Их товары станут более конкурентоспособными по цене, что позволит поддержать местных производителей. Кроме того, Россия для них — близкий и доступный рынок.

Ранее сообщалось, что российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта. В Минпромторге объявили, что не поддерживают такую инициативу, поскольку она должна работать только в тех нишах, которые российское производство пока не может полностью заменить.

В конце июня правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок. В начале сентября программу продлили на весь 2023 год.

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Марина Совина
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