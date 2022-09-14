Знакомый рассказал об обнаруженном рядом с телами родителей в квартире ребенке

Знакомый рассказал о семье ребенка из Раменского, которого нашли рядом с телами родителей

Мужчина, который был знаком с родителями шестилетней девочки, найденной рядом с их телами в квартире в подмосковном Раменском, рассказал о семье. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Россиянин Дмитрий Шамшин учился с погибшей матерью девочки в одной школе — она была на несколько классов старше его. Когда женщина гуляла с коляской, у нее с собой всегда было пиво, рассказал мужчина. «Дочка [женщины], я так понял, по развитию отставала. У нее [погибшей] еще две старшие дочери. Видел их, но вот где они были, вопрос», — сказал Шамшин, подчеркнув, что мать шестилетнего ребенка наркотики не употребляла.

Знакомый семьи также допустил, что причиной смерти матери девочки мог стать алкоголь. Он вспомнил, что у женщины после употребления спиртного часто было повышенное давление.

13 сентября в квартире в Раменском нашли тела 46-летней женщины и 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Рядом с ними находилась их шестилетняя дочь. Ее госпитализировали с диагнозом обезвоживание. Сколько именно ребенок просидел в квартире с погибшими, неизвестно.

Позднее омбудсмен Ксения Мишонова сообщила, что ребенка планируют передать под опеку старшей сестры. После случившегося Следственный комитет начал проверку.