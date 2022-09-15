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Перечислены самые модные прически 2023 года

Редакторы Glamour заявили, что пастельные окрашивания и маллет станут модными в 2023 году

Фото: Avalon Fashion / Legion-media

Редакторы Glamour перечислили самые модные прически 2023 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания.

Редакторы проанализировали внешний вид моделей, которые участвовали в показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке, и составили список актуальных стрижек на будущий сезон. Выяснилось, что трендовыми станут окрашивания в пастельных оттенках, а также корни, выкрашенные в яркий цвет, и прически с эффектом мокрых волос.

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Помимо этого, популярность обретут различные вариации пучка: от нарочито небрежного до гладкого, заявили авторы. Среди прочего, журналисты рекомендуют читателям обратить внимание на стрижки маллет, баз кат, боб и объемные укладки в стиле 1980-х годов. «Отдавайте предпочтение косому пробору — он не требует кардинальных изменений», — заключили они.

В мае укладка «полуволны», предполагающая нарочитую небрежность, стала трендом у знаменитостей. Звездный парикмахер Джейсон Кольер заявил, что во время такой завивки необходимо оставлять корни волос нетронутыми, а полученные локоны поправлять пальцами или расческой так, чтобы они выглядели максимально естественно. С подобной прической появлялись на публике супермодели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Жасмин Тукс и Рози Хантингтон-Уайтли.

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Майя Пономаренко
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