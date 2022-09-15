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Фильм «Далласская афера» с Мэттью Макконахи не выйдет в прокат

Основанный на реальных событиях фильм «Далласская афера» с Макконахи не выйдет в прокат

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фильм «Далласская афера» с Мэттью Макконахи в главной роли никогда не выйдет в прокат. Об этом сообщает Vanity Fair.

Киностудия Skydance приняла решение об остановке производства картины, основанной на реальных событиях, за шесть недель до начала съемок. В основе фильма была история о женской футбольной команде из американского штата Даллас.

Продюсерский состав ленты получил «тревожные обвинения», касающиеся аспектов правдивого повествования фильма. Студия взялась за расследование обвинений и сочла их достаточно серьезными, чтобы отказаться от создания картины. МакКонахи также принял решение не участвовать в фильме.

Предполагалось, что в драме «Далласская афера» будет освещена реальная история женской футбольной команды Далласа, которая в 1984 году отправилась на чемпионат мира в Китае. МакКонахи должен был сыграть футбольного тренера Билла Киндера.

Ранее стало известно, что австралийский актер, звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди сыграет певца Элвиса Пресли в фильме «Присцилла».

В начале августа компания Warner Bros. отказалась от выпуска фильма «Бэтгерл» в кинотеатрах и на платформе HBO.

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Анастасия Астахова
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