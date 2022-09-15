Фильм «Далласская афера» с Мэттью Макконахи не выйдет в прокат
Фильм «Далласская афера» с Мэттью Макконахи в главной роли никогда не выйдет в прокат. Об этом сообщает Vanity Fair.
Киностудия Skydance приняла решение об остановке производства картины, основанной на реальных событиях, за шесть недель до начала съемок. В основе фильма была история о женской футбольной команде из американского штата Даллас.
Продюсерский состав ленты получил «тревожные обвинения», касающиеся аспектов правдивого повествования фильма. Студия взялась за расследование обвинений и сочла их достаточно серьезными, чтобы отказаться от создания картины. МакКонахи также принял решение не участвовать в фильме.
Предполагалось, что в драме «Далласская афера» будет освещена реальная история женской футбольной команды Далласа, которая в 1984 году отправилась на чемпионат мира в Китае. МакКонахи должен был сыграть футбольного тренера Билла Киндера.
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