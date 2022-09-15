Хамзат Чимаев ответил на критику Нурмагомедова фразой «я просто съел много тирамису»

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на критику со стороны Хабиба Нурмагомедова. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чимаев отреагировал на слова Нурмагомедова о проблемах на взвешивании фразой «я просто съел много тирамису». «Мы свое уже сказали, пускай теперь скажет мир», — добавил он.

Ранее Нурмагомедов раскритиковал поведение Чимаева на взвешивании перед турниром UFC 279 и дал ему совет. «Если ты мусульманин, тебе нужно окружить себя хорошими людьми, мусульманами, которые скажут: "Эй, не делай этого"», — заявил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Изначально Чимаев должен был драться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен. Он встретился с американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке вечера и одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.