Чимаев ответил на критику Нурмагомедова
Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на критику со стороны Хабиба Нурмагомедова. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Чимаев отреагировал на слова Нурмагомедова о проблемах на взвешивании фразой «я просто съел много тирамису». «Мы свое уже сказали, пускай теперь скажет мир», — добавил он.
Ранее Нурмагомедов раскритиковал поведение Чимаева на взвешивании перед турниром UFC 279 и дал ему совет. «Если ты мусульманин, тебе нужно окружить себя хорошими людьми, мусульманами, которые скажут: "Эй, не делай этого"», — заявил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Изначально Чимаев должен был драться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен. Он встретился с американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке вечера и одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.