Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
Сегодня
12:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
17:30 (Мск)
Факел
Фонбет Кубок России|Группа B
Шериф
Сегодня
19:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Группа E. 2-й тур
Монако
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига Европы|Группа H. 2-й тур
Спорт

Чимаев ответил на критику Нурмагомедова

Хамзат Чимаев ответил на критику Нурмагомедова фразой «я просто съел много тирамису»

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на критику со стороны Хабиба Нурмагомедова. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чимаев отреагировал на слова Нурмагомедова о проблемах на взвешивании фразой «я просто съел много тирамису». «Мы свое уже сказали, пускай теперь скажет мир», — добавил он.

Ранее Нурмагомедов раскритиковал поведение Чимаева на взвешивании перед турниром UFC 279 и дал ему совет. «Если ты мусульманин, тебе нужно окружить себя хорошими людьми, мусульманами, которые скажут: "Эй, не делай этого"», — заявил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Изначально Чимаев должен был драться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен. Он встретился с американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке вечера и одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о попытках США «переиграть» Россию
Секс назвали способом борьбы с опасной болезнью
Раскрыт тайный смысл украшений Кейт Миддлтон на траурной процессии по королеве
Прохора Шаляпина в огне сравнили с восточным блюдом
Чиновницу красноярского ФМБА задержали за взятку в два миллиона рублей
Известного телеведущего госпитализировали в Москве
США и ЕС усилят давление на турецкие банки из-за сотрудничества с Россией
Российский подросток впал в кому и умер после операции на колене
Королевский стражник потерял сознание во время дежурства у гроба Елизаветы II
Песков сообщил об усложнении процесса получения шенгена россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.