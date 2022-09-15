США приготовились защищать Японию с использованием ядерного потенциала

Глава Пентагона Остин заявил, что США готовы защищать Японию с применением ядерного оружия

Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с японским коллегой Ясукадзу Хамада, по итогам которой заявил о гтовности Вашингтона защищать Токио с применением ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием "всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей», — отмечается в заявлении ведомства.

В ходе встречи Остин обсудил с коллегой действия Китая в отношении Тайваня и возле границ Японии. Он осудил их и назвал «агрессивными» и «провокационными». Министры также обсудили ситуацию на Украине. «Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным», — подчеркнул глава Пентагона.

Остин отметил желание США укрепить военное сотрудничество с Японией и назвал сотрудничество государств «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Россия отменила соглашение с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. МИД РФ поручили сообщить Токио о принятом решении.