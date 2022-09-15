В МИД заявили о тревоге из-за украинской «фильтрации» мирного населения
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что «фильтрационные мероприятия», которые проводит Украина на территориях, где были выведены союзные силы, означают убийства мирного населения и вызывают тревогу. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.
«Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых спецслужбами и неонацистскими вооруженными формированиями Украины фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил... Страшно представить, что сейчас с ними творят вооруженные силы Украины», — сказала представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что речь идет в первую очередь об убийствах людей, что является «абсолютным беззаконием», которое не вписывается ни в какие нормы международного права.
Кроме того, она сообщила, что Россия призвала международные организации заставить Украину отказаться от карательных мероприятий над гражданскими, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.