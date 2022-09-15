В МИД заявили о тревоге из-за украинской «фильтрации» мирного населения

Представитель МИД Захарова заявила, что «фильтрация» Киева означает убийства жителей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что «фильтрационные мероприятия», которые проводит Украина на территориях, где были выведены союзные силы, означают убийства мирного населения и вызывают тревогу. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

«Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых спецслужбами и неонацистскими вооруженными формированиями Украины фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил... Страшно представить, что сейчас с ними творят вооруженные силы Украины», — сказала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что речь идет в первую очередь об убийствах людей, что является «абсолютным беззаконием», которое не вписывается ни в какие нормы международного права.

Кроме того, она сообщила, что Россия призвала международные организации заставить Украину отказаться от карательных мероприятий над гражданскими, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.