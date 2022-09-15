Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД заявили о тревоге из-за украинской «фильтрации» мирного населения

Представитель МИД Захарова заявила, что «фильтрация» Киева означает убийства жителей

Фото: Jorge Silva / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что «фильтрационные мероприятия», которые проводит Украина на территориях, где были выведены союзные силы, означают убийства мирного населения и вызывают тревогу. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

«Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых спецслужбами и неонацистскими вооруженными формированиями Украины фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил... Страшно представить, что сейчас с ними творят вооруженные силы Украины», — сказала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что речь идет в первую очередь об убийствах людей, что является «абсолютным беззаконием», которое не вписывается ни в какие нормы международного права.

Кроме того, она сообщила, что Россия призвала международные организации заставить Украину отказаться от карательных мероприятий над гражданскими, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту
Захарова назвала условие становления США стороной конфликта на Украине
Разработан гель-антибиотик для реконструкции мягких тканей
Энн Хэтэуэй повторила наряд 16-летней давности из фильма «Дьявол носит Prada»
Россию предостерегли от попадания в зависимость от Китая
Россия назвала самую слабую часть доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Инспектор ДПС раскрыл детали задержания напавшего на пермский вуз Бекмансурова
Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов вооружения ВСУ
Стало известно о сложностях при приеме российских туристов в ресторанах Турции
В Москве стали чаще покупать квартиры на этапе строительства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.