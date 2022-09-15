Популярная в 1970-х годах прическа вновь стала трендом

Glamour: прическа актрисы Фарры Фосетт с легкими слоями и волнистой челкой стала трендом

Редакторы британской версии журнала Glamour назвали стрижку, которая была особенно популярна в 1970-х годах, новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о прическе «флип», которую носила американская актриса и модель Фарра Фосетт. Согласно информации, упомянутая стрижка помогла знаменитости заполучить роль в телесериале «Ангелы Чарли» после того, как она впервые снялась в рекламе купальников в 1976 году. В настоящее время «флип» Фарры Фосетт вновь приобрел популярность благодаря бизнесвумен Ким Кардашьян, когда та сфотографировалась для специального номера American Dream Issue журнала Interview со спущенными штанами у флага США.

По словам стилиста Николь Кейн из салона красоты Toni & Guy в Эдинбурге, данная прическа представляет собой многослойную стрижку с волнистой челкой. «Если у вас тонкие волосы, попросите своего парикмахера сделать вам стрижку с легкими слоями и мягкими концами, чтобы создать густоту и объем. А для густых волос следует состричь большое количество волос, чтобы смягчить форму стрижки и подчеркнуть ее текстуру», — посоветовала собеседница издания и добавила, что во время стрижки необходимо контролировать длину челки.

В завершение Кейн предупредила читателей, что перед укладкой нужно обработать волосы термозащитным средством. Оформить прическу можно с помощью фена, утюжка или бигуди, заключает парикмахер.

В июле редакторы модного Glamour назвали прическу французской актрисы, певицы и модели Брижит Бардо трендом 2022 года. Популярность обрел оттенок волос кинозвезды «золотистый блонд», а также широкая челка, каскадная стрижка по всей длине волос и объемная укладка с завитыми локонами.