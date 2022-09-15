Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»

Главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище

Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, умершего от инсульта, похоронят 16 сентября. Дату прощания с журналистом в своем Telegram-канале объявило KP.RU.

Похороны состоятся в 12 часов на Троекуровском кладбище. Отмечается, что Сунгоркин будет погребен рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленским и Анатолием Лысенко.

О смерти журналиста стало известно утром в среду, 14 сентября. Главреду издания было 68 лет. Причиной смерти назвали инсульт.

В «Комсомольской правде» рассказали, что Сунгоркин скончался в Приморье, куда он отправился в экспедицию. Журналист издания Александр Гамов заявил, что перед смертью главред издания не болел и не находился в медучреждении. Он также отметил, что произошедшее вызвало шок в редакции.

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета во Владивостоке. С 1985 года занимал должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи в «Комсомольской правде». В 1997 году Сунгоркин был избран главным редактором газеты, с 2002 года являлся генеральным директором акционерного общества «Издательский дом "Комсомольская правда"».