Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»

Главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина похоронят 16 сентября на Троекуровском кладбище

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, умершего от инсульта, похоронят 16 сентября. Дату прощания с журналистом в своем Telegram-канале объявило KP.RU.

Похороны состоятся в 12 часов на Троекуровском кладбище. Отмечается, что Сунгоркин будет погребен рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленским и Анатолием Лысенко.

О смерти журналиста стало известно утром в среду, 14 сентября. Главреду издания было 68 лет. Причиной смерти назвали инсульт.

В «Комсомольской правде» рассказали, что Сунгоркин скончался в Приморье, куда он отправился в экспедицию. Журналист издания Александр Гамов заявил, что перед смертью главред издания не болел и не находился в медучреждении. Он также отметил, что произошедшее вызвало шок в редакции.

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета во Владивостоке. С 1985 года занимал должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи в «Комсомольской правде». В 1997 году Сунгоркин был избран главным редактором газеты, с 2002 года являлся генеральным директором акционерного общества «Издательский дом "Комсомольская правда"».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
США отказались помогать Европе пережить предстоящую зиму
Трехкратный рост импорта СПГ из России в Японию объяснили
Раскрыта оптимальная частота мытья головы
Россиянин попытался получить бесплатное электричество и поджег село
Захарова заявила об уничтожении Украины Западом
В США назвали провальным план по ограничению цен на нефть из России
Бывшая участница Spice Girls рассказала о пережитом сексуальном насилии
В МХТ ответили на вопрос о госпитализации замхудрука
В Херсонской области оценили шансы ВСУ зайти в регион с моря
В российском регионе ввели режим ЧС из-за наводнений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.