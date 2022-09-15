Россию предостерегли от попадания в зависимость от Китая

Эксперт Столяров предупредил об опасности полного перевода резервов в китайские юани

Перевод всех российских резервов в юани может привести к трудностям в отношениях с Китаем. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

По его словам, копить в долларах и евро уже бессмысленно, потому что все активы могут заблокировать в любой момент, но и юань не выглядит идеальной альтернативой валютам США и Евросоюза. «Тут есть большая проблема. Делать это надо осторожно, чтобы не попасть в зависимость на сей раз от Китая», — пояснил эксперт.

По его словам, копить в долларах и евро уже бессмысленно, потому что все активы могут заблокировать в любой момент, но и юань не выглядит идеальной альтернативой. «Но тут есть большая проблема. Делать это надо осторожно, чтобы не попасть в зависимость на сей раз от Китая», — пояснил эксперт.

Самым очевидным вариантом Столяров назвал золото, хотя и с ним не все просто. Большинство западных стран отказались от его покупки у Москвы, значит, придется искать новых клиентов, а они могут потребовать для себя особых условий.

Поэтому сейчас, подчеркнул сотрудник ВШЭ, Россия должна подходить к своим резервам строго дифференцированно. В качестве примера валют, в которых можно хранить средства, он привел индийскую рупию, иранский реал и турецкую лиру.

Ранее сообщалось, что рупия и лира обновили исторические минимумы по отношению к доллару. При этом турецкая валюта, на фоне инфляции выше 80 процентов, за последние два года стала в три раза дешевле в сравнении с американской — с курса шесть лир за доллар она опустилась до 18 лир за доллар.