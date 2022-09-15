Верховный суд отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию СМИ

Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию СМИ

Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ — электронного печатного издания "Новая газета" — удовлетворить», — озвучил решение судья.

В начале сентября стало известно, что Басманный суд Москвы по требованию Роскомнадзора отозвал лицензию средства массовой информации у «Новой газеты». Суд также признал недействительной регистрацию журнала «Новая рассказ-газета», созданного командой издания.

О том, что Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты», сообщалось 28 июля. Как пояснили в ведомстве, обращение в суд с иском связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в установленные законом сроки.

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы после второго предупреждения Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом. В апреле часть журналистов издания запустили отдельное медиа «Новая газета. Европа». Позже Роскомнадзор заблокировал его сайт по требованию Генпрокуратуры.