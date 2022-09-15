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Бывшая участница Spice Girls рассказала о пережитом сексуальном насилии

Бывшая участница Spice Girls Мел Си рассказала, что подверглась сексуальному насилию

Фото: Bonnie Britain / globallookpress.com

Британская певица и бывшая участница группы Spice Girls Мел Си (настоящее имя — Мелани Джейн Чисхолм) рассказала, о том, что подверглась сексуальному насилию. Об этом она сообщила в подкасте How To Fail в рамках продвижения своих новых мемуаров Who I Am («Кто я»), передает The Guardian.

По словам исполнительницы, инцидент произошел много лет назад в отеле Стамбула в ночь перед первым большим концертом музыкального коллектива. Си не стала делиться подробностями пережитого, однако отметила, что была подвергнута насилию со стороны массажиста.

«То, что со мной случилось, я сразу же похоронила, потому что нужно было сосредоточиться на других вещах. Я не хотела поднимать шумиху, у меня не было времени этим заниматься, ужасные вещи случаются постоянно, и эта ситуация не так плоха, как могла бы быть», — поделилась исполнительница, подчеркнув, что почувствовала себя в тот момент «уязвимой» и испытала стыд.

«Я была в среде, где ты снимаешь одежду перед профессионалами своего дела», — добавила Си, заявив о том, что только позднее полностью осознала, что с ней случилось.

Ранее Мелани Чисхолм рассказала о желании покончить с собой из-за переедания.

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Анастасия Астахова
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