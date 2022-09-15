Психотерапевты перечислили психологические проблемы российских айтишников

Российские айтишники ходят к психологу из-за проблем в личной жизни и поисков себя

Российские диджитал-специалисты ходят к психологу из-за проблем в личной жизни и поисков себя, рассказали психотерапевты сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online. Аналитики онлайн-университета Skypro и Zigmund.Online перечислили психологические проблемы айтишников в исследовании, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По результатам исследования, в 2022 году обращения увеличились на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а всего за последние два года число желающих получить психологическую поддержку в этой сфере выросло в семь раз.

Самыми популярными причинами обращений летом 2022 года стали сложности в личной жизни, на которые приходится 27 процентов жалоб, поиск себя (18 процентов), тревожность (17 процентов), неуверенность в себе (12 процентов), психосоматические проблемы (8 процентов) и нестабильное эмоциональное состояние (8 процентов).

Психотерапевт Юлия Каминская отметила, что диджитал-специалисты особенно сильно подвержены стрессу и риску самовыгорания, поскольку работа требует эмоционального вовлечения и зависит от внешних оценок.

«Будучи творческими и неординарны людьми, которые обладают высокой чувствительностью и открытостью. Работа в условиях сжатых сроков способна привести сотрудника к истощению, в том числе на фоне критики и сравнения с коллегами», — сказала Каминская, добавив, что психологическую поддержку, нивелирующую проблемы с ментальным здоровьем, важно получать вовремя.

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