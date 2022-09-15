По Кривому Рогу в третий раз за сутки нанесли ракетный удар

Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о ракетном ударе в районе гидротехнических сооружений

По Кривому Рогу в третий раз за сутки ударили ракетами. Об этом стало известно из сообщения мэра города Александра Вилкула в Telegram-канале.

По его словам, снаряды попали в район гидротехнических сооружений. «Оставайтесь в укрытиях.

Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети», — предупредил Вилкул. Он не уточнил характер разрушений и наличие пострадавших в результате ракетного удара.

Ранее сообщалось, что крылатая ракета ударила по промышленному предприятию в Кривом Роге. Глава военной администрации города заявил, что на заводе после удара есть серьезные разрушения.

Накануне от ракетного удара пострадали гидротехнические сооружения Кривого Рога. Отмечалось, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь».