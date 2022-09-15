Жительница Британии рассказала об отношении населения к Карлу III

Жительница Великобритании Ольга рассказала о пикетах против Карла III

Британцы никого бы не приняли на трон с той же любовью, которая была к королеве. Так в беседе с «Лентой.ру» оценила отношение к Карлу III жительница Великобритании, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Ольга Шевченко.

Ранее Король Великобритании Карл III разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки и не смог сдержать недовольства. Сначала Карл III написал не ту дату, а затем, заметив, что ручка испачкала ему руку, сказал: «О господи, ненавижу это».

«Честно говоря, видео этого момента меня поразило. С другой стороны, я думаю, король сейчас на нервах. Он тоже человек. У него умерла мать, а его ближайшие дни и месяца расписаны уже по минутам», — предположила Ольга.

Также жительница Великобритании убеждена, что англичане пока не готовы никого принять на трон с той же любовью, которая была у горожан к королеве Елизавете II.

Любовь и уважение надо заслужить. Время покажет. Но, думаю, к Карлу III такого же трепетного отношения, как к королеве, не будет Ольга Шевченко жительница Британии

«В местных новостях сообщали, что кто-то вышел к Букингемскому дворцу с плакатом "не мой король", и его сразу же увезла полиция. После этого кто-то стоял у дворца с чистым листом бумаги, и его предупредили, чтобы он ничего не писал и уходил, иначе его арестуют», — рассказала Ольга.

Ранее стало известно, что сотню представителей персонала резиденции британского короля уведомили о том, что они могут потерять работу после провозглашения Карла III новым монархом.