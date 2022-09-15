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Песков сообщил об усложнении процесса получения шенгена россиянами

Песков сообщил о серьезном усложнении процесса получения россиянами шенгенских виз

Фото: Shutterstock

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс получения шенгенских виз для россиян серьезно усложнился. Об этом сообщил ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, при ответе на визовые ограничения, введенные со стороны Евросоюза (ЕС), нет необходимости «слепо действовать зеркально».

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9 апреля 2022

Ранее об отказе отвечать зеркально на приостановку упрощенного визового режима с ЕС заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. По словам политика, Россия останется страной, приверженной демократии и свободе передвижения.

9 сентября Совет ЕС окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое вступило в силу в понедельник, 12 сентября. Теперь к отечественным туристам, планирующим поездки в страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих стран.

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Валентина Процкова
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