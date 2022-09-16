В Киргизии заявили о ракетном ударе по аэропорту
Армия Таджикистана нанесла ракетный удар по аэропорту и пригородам населенного пункта Баткен, заявили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передает РИА Новости.
«Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города», — сообщили в ведомстве.
Ранее в сети опубликовали видео стрельбы реактивной системы залпового огня (РСЗО), предположительно, армии Таджикистана.
В Киргизии заявляли, что военные Таджикистана применяют в боевых столкновениях на границе тяжелую бронетехнику, авиацию и РСЗО. В Душанбе, в свою очередь, сообщили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.