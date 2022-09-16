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В Киргизии заявили о ракетном ударе по аэропорту

Погранслужба Киргизии заявила о ракетном ударе Таджикистана по аэропорту Баткена

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Армия Таджикистана нанесла ракетный удар по аэропорту и пригородам населенного пункта Баткен, заявили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передает РИА Новости.

«Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города», — сообщили в ведомстве.

Ранее в сети опубликовали видео стрельбы реактивной системы залпового огня (РСЗО), предположительно, армии Таджикистана.

В Киргизии заявляли, что военные Таджикистана применяют в боевых столкновениях на границе тяжелую бронетехнику, авиацию и РСЗО. В Душанбе, в свою очередь, сообщили, что Бишкек не принял предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.

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Василий Мека
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